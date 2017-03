Piratenboot strandt op speelplaats De Bilter

Heers - Op de speelplaats van de kleuters van basisschool De Bilter pronkt sinds vorige week een groot houten piratenschip.

“Het duurde eventjes vooraleer het bouwwerk voltooid was en in gebruik genomen kon worden”, vertelt directeur ad-interim Katty Meesters. “Maar vorige maandag was het dan eindelijk zo ver. We hadden aan de kleuters gevraagd om verkleed als stoere piraat naar school te komen. Alle piraatjes stonden paraat bij de officiële inhuldiging door de leden van de Heerse kindergemeenteraad en het kinderparlement van het zesde leerjaar. De kleuters kregen nadien meteen de kans om het schip uit te testen. Zij waren heel enthousiast, want ze hadden nog geen groot speeltuig waar ze zich naar hartenlust op konden uitleven. We zijn hiervoor onze oudervereniging ontzettend dankbaar, die heeft bijgedragen in de kosten van deze prachtige piratenboot.”