Nieuwe Limburg Vakantiegids in gemeentehuis

Heers - Limburg profileert zich als meest gastvrije provincie van het land in de splinternieuwe Limburg Vakantiegids. Deze gids geeft een overzicht van de toeristische troeven uit heel de provincie en dus ook van Heers.

De nieuwe toeristische gids neemt bezoekers op sleeptouw naar leuke adresjes of locaties die anders verborgen blijven. Een uitgebreide kennismaking voor wie nooit eerder in Limburg op vakantie kwam of een uitstekende inspiratiebron voor wie al bezig is met het plannen van zijn volgende verblijf. De gids serveert smakelijke tips, boeit met wist-je-datjes en inspireert met kindvriendelijke uitstapjes. Je ontdekt ook heel wat nieuwigheden, met als blikvanger ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk, waar je door een vijver fietst zonder nat te worden.

De Limburg Vakantiegids is gratis te verkrijgen in het administratief centrum. Je kunt ook door de digitale versie bladeren via www.musebooks.world/eu/en/reading/preview/156.