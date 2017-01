Nieuwe bewegingslessen in De Bammerd

Heers - Vanaf deze week zijn de gemeente en gezondheidsraad opnieuw gestart met BBB-lessen voor vrouwen én meisjes.

“Een BBB-les begint met een warming up, waarna er spierversterkende oefeningen worden gedaan voor boven- en onderlichaam”, zegt Danielle Brugmans van de gezondheidsraad. “In het voorjaar is er elke maandag, behalve tijdens de schoolvakanties, les van 19.30 uur tot 20.30 uur. De laatste les gaat door op 22 mei. Vanaf dit jaar maken we het extra gezellig, want je kan nu al deelnemen vanaf 12 jaar.” De bewegingslessen vinden plaats in zaal De Bammerd (Salvialaan). Beurtenkaarten zijn te verkrijgen bij de dienst sociale zaken tijdens de openingsuren.