Dorpsraad Heks klinkt op eindejaar

Heers - Donderdag nodigde de dorpsraad van Heks alle dorpsgenoten uit op een eindejaarsdrink.

“Drie jaar geleden organiseerden we dit gezellige samenzijn voor de eerste keer op vraag van de inwoners van Heks”, vertelt Lieve Wijnen van de dorpsraad. “Dit jaar hebben we er opnieuw werk van gemaakt. In een grote verwarmde tent op het pleintje aan café Rita konden de vele bezoekers bij een hapje en drankje elkaar een prettig eindejaar wensen en alvast een spetterend 2017." De dorpsraad telt zes bestuursleden die het fijn vinden om de mensen van Heks samen te brengen, zoals op de jaarlijkse zomerbarbecue. Ook de Sint brengt ieder jaar een bezoekje aan de kinderen uit het dorp. "En tijdens de eindejaarsfeesten proberen wij ons dorpje zo gezellig mogelijk te maken door een oproep te doen aan de inwoners om een verlichte kerstboom te plaatsen voor hun huis. Wij zorgen er steeds voor dat alle kerstdennen aan huis geleverd worden.”