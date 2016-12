Laurent Mathei legt eed af als nieuwe schepen

Heers - Op de gemeenteraad van december legde gemeenteraadslid Laurent Mathei (lijst Dumont) de eed af als schepen van Openbare Werken. Hij volgt, zoals afgesproken, partijgenoot Charly Vanandroye op tot het einde van deze legislatuur.

Laurent Mathei (68) uit Veulen wordt vanaf 1 januari 2017 ook bevoegd voor de technische dienst, groendienst, het containerpark en energiebeleid. Mathei heeft een lange carrière als salesmanager voor tractor- en landbouwmachinefabrikant John Deere achter de rug. “Ik zal in grote lijnen het werk van mijn voorgangers - Henri Dumont en Charly Vanandroye - voortzetten, maar ik zal uiteraard een aantal eigen accenten leggen. Zo zitten er een aantal grote werken in de pijplijn. In samenwerking met Aquafin en Infrax wordt er binnenkort gestart met rioleringswerken in Horpmaal. Dit zal helaas ook gepaard gaan met hinder voor de inwoners, maar bijna de ganse dorpskern zal na deze werken opgewaardeerd worden. In de Bergstraat in Mettekoven gaan we eindelijk van start met de aanleg van een fietspad. De nodige vergunningen zijn binnen en de aanstelling van de aannemer is intussen ook in orde.”

Dorpsconciërgeteam

De kersverse schepen wil ook geld uittrekken voor het onderhoud van de grachten in de gemeente. “Omdat grachten een belangrijke rol vervullen in de handhaving van de waterhuishouding, gaan we hier de komende jaren in investeren. Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een goede berging en doorstroming van het water.” Voorts wil hij graag een dorpsconciërgeteam invoeren. “Ik denk aan een ploeg die instaat voor het opruimen van sluikafval, kleine ingrepen aan het openbaar domein voor zijn rekening neemt en klusjes uitvoert die nu soms op de lange baan worden geschoven. Zij zullen instaan voor het algemeen onderhoud van een afgebakend gebied, zo worden zij een soort dorpsverantwoordelijken aan wie eventuele problemen gemeld kunnen worden. Momenteel loopt er een onderzoek naar de mogelijkheid om via sociale tewerkstelling hiervoor mensen in te schakelen.”