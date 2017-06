Bloedafname 3 juli cultureel centrum

Kortessem - De eerstvolgende bloedafname van het Rode Kruis Kortessem vindt plaats op maandag 3 juli 2017 tussen 17u30 en 20u30 in het Cultureel Centrum Mozaïek te Kortessem.

Na de bloedafname bieden de vrijwilligers de bloedgevers graag een tas koffie en een stukje taart aan en kan men gezellig van gedachten wisselen met andere donoren. Het Rode Kruis zorgt voor een continue bevoorrading van veilige bloedproducten voor de ziekenhuizen. Daarom wordt er regelmatig bloed ingezameld. Of je nu bloedgroep A, B, AB of O hebt, ook jouw bloed kan men gebruiken want er is steeds voldoende voorraad nodig van elke bloedgroep. Meer informatie: Marie-Paule Vandormael, Winkelstraat 5, 3720 Kortessem (0494/584851)