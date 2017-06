Jongeren nemen het voortouw op Sacramentsprocessie Guigoven

Kortessem - Zopas trok de sacramentsprocessies door de straten van Guigoven. Tal van verenigingen stapten mee op: de Koninklijke Harmonie van Kortessem, chiro Spratike, Ziekenzorg Guigoven, Schuttersgilde Sint-Sebastiaan, de Gerardusbroederschap, de KVLV, ponyclub Young Riders, de kerkfabriek van Guigoven, ....

De kerkfabriek van Zammelen trad op als eregast. Zij brachten dan ook hun baldekijn mee dat werd gedragen door de leden van de kerkfabriek. Opvallend was ook het groot aantal jongeren di, in de processie mee opstapten. Onderweg werd halt gehouden aan een aantal rustaltaren en kapellen, waar een korte woorddienst met gebeden en liederen plaats vond. Heel wat bewoners waren ingegaan op de vraag van het processiecomité, om langs de processieroute, een beeld, versierd met bloemen of kaarsen, voor hun raam te plaatsen. De geslaagde processie werd afgesloten met een gezellig samenzijn in het Magdalenazaaltje.