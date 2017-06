Op 27 juni worden nieuwe kerkplannen Guigoven toegelicht

Kortessem - Weldra een pint drinken in de kerk van Guigoven. Dit kan!!! Architectenbureau A2O voerde, in opdracht van de Kerkraad, eind vorig, een kerkstudie uit voor de parochiale Sint-Quintinuskerk van Guigoven met het oog op de invulling van een zinvolle nevenbestemming van de kerk. Kerkbestuur, Bisdom en Schepencollege adviseerden het ontwerp van het studiebureau reeds positief en beschouwen het ontwerp een schitterend uitgangspunt om de kerk een nieuwe invulling te geven als gemeenschapsruimte. Naast een beperkte sacrale ruimte kan de kerk zo weldra dienst doen als buurthuis en dorpscafé.

Op 27 juni om 19 uur worden, in het cultureel centrum Mozaïek van Kortessem, deze verbouwingsplannen aan de bevolking voorgesteld en toegelicht door het studiebureau AZO en de kerkfabriek van Guigoven.

Deze voorstelling gebeurt aan de hand van concrete plannen en maquettes. De aanwezigen kunnen die avond ook vragen stellen en bemerkingen formuleren.

Wij hadden vooraf een gesprek met het kerkbestuur van Guigoven.

Kerkbestuur Guigoven: “Guigoven staat op exploderen: nieuwe projecten, een supermarkt maar ook woningen en appartementen van alle grootte en slag zijn voltooid of staan in de steigers.

Door het groeiend aantal kleuters beschikt de school over te weinig ruimte en dient ze meer en meer beroep te doen op de resterende lokalen van het buurthuis Den Hamel

Het aantal kerkgangers loopt terug en het kerkgebruik is minimaal geworden. Het kerkenplan, dat door: Bisdom, Gemeenteraad en het Vlaams Erfgoedagentschap, eind vorig jaar werd goedgekeurd, voorziet voor de kerk van Guigoven in een uitgebreide “nevenbestemming”. We hebben daarop aan het architectenbureau A2Ode opdracht gegeven om de mogelijkheid en de haalbaarheid tot transformatie van de kerk te onderzoeken plannen te ontwerpen waardoor de kerk, in de toekomst, een dubbele functie krijgt: een stille sacrale functie en een functie als dorpshuis, gemeenschapscentrum. Het is de bedoeling om in de huidige kerk een polyvalente ruimte met vergaderfaciliteiten te creëren in het kerkschip. Dit willen we doen in het huidig kerkschip tussendeuren en verschuifbare wanden te plaatsen. Bij eventuele grote vieringen, begrafenissen, … kunnen de sacrale en polyvalente ruimte terug samensmelten tot één geheel. Ook het Magdalenazaaltje dat zich annex aan de kerk bevindt wordt verbouwd voor divers religieus gebruik met zitplaatsen voor 50 personen. Dit zaaltje krijgt bovendien een aparte toegang. Het te bouwen buurthuis, dorpscafé, is een volledige nieuwbouw, die wordt gebouwd tussen de kerk en de pastorie. Het is de intentie om dit buurthuis permanent te laten uitbaten als dorpscafé met restaurantaanbod en traiteurdienst. In de bijbouw aan de pastorij wordt een keuken, sanitair en een berging voorzien. Aanleg van terrassen zijn mogelijk aan de straatkant en de achterkant van het dorpscafé. Het geheel geeft toegang tot het recent aangelegd ‘Speelweefsel’: Gerarduspad, het speel- en bbq-terrein en de dorpsboomgaard.”