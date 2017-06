Met Verborgen Moois Bellevuebos-wandeling is Kortessem een parel rijker

Kortessem - Na een jarenlange voorbereiding, was het eindelijk zo ver… ‘De nieuwe Verborgen Moois Wandeling Bellevuebos’ werd, in mei, plechtig geopend in het Hemelspark. Vanaf 13u30 konden de bezoekers een rondleiding volgen die startte in het Hemelspark. Honderden mensen maakten kennis met het nieuw heringerichte gebied in- en rond het Bellevuebos.

Abe de Bomenverteller kon de deelnemers boeien met allerlei mythische verhalen in verband met bomen. Andere gidsen gingen dieper in op de geschiedenis van het bos, het belang voor mens en dier, de herinrichting van het gebied en oude bosrelicten. Men kan nu al fietsen en wandelen naar Borgloon zonder op de drukke verkeersweg te komen. Voor de kinderen waren er tal van activiteiten op touw gezet, waaronder een fotozoektocht en vijverscheppen. Nog een geluk dat er voldoende dikkopjes in het water voorhanden waren. De natuurlijke speeltuigen van het Hemelspark hadden ook een grote aantrek. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren had een leerrijke stand opgebouwd. Via grote foto’s en uitleg op natuurlijke panelen werden de doelstellingen van ons cultuurlandschap toegelicht. Aan de infostand kon men gratis een kaartje van de natuurwandeling bekomen. De Vlaamse Landmaatschappij had de Taartmobiel opgesteld met de slogan ‘ Honger na je fikse wandeling…..’ Gratis streekvlaai en koffie gingen vlot van de hand. Langs de gele route kon je een bezoek brengen aan het landbouwbedrijf en sociaal project ‘De Alverberg’. Deze bioboerderij voorziet trouwens in een educatief pakket voor scholen en jeugdverenigingen. Het nieuwe Kortessemse bier ‘Cortus’ werd de ideale afsluiter van de opening van dit uniek stukje natuur. De kaartjes van de Verborgen Moois Bellevuebos zijn te koop voor 1.50 euro. Er is tevens een Wandelbox Verborgen Moois Haspengouw met 13 wandelingen beschikbaar voor 15 euro bij: UiT in Kortessem, Pieter Geert Buckinxstraat 5, 3720 Kortessem 011 379330 toerisme@kortessem.be Député Ludwig Vandenhove, burgemeester van Kortessem Tom Thijsen, burgemeester van Borgloon Danny Deneuker en vertegenwoordigers van het Agentschap voor Natuur en bos, van Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en van de Vlaamse Landmaatschappij hadden allemaal lovende woorden voor dit unieke bos aan de Poort van Haspengouw.