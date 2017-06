Seniorenadviesraad (Sark) breekt uit en bezoekt Dageraad

Kortessem - De Seniorenadviesraad van Kortessem SARK bezocht zopas de scholencampus van de Dageraad in de Tapstraat. Dit bezoek kaderde in de beleidsoptie van SARK om de werking van de verschillende zorg- en ondersteuningsinstellingen, die zich binnen de gemeente bevinden, beter te leren kennen.

Het was Directeur Linda Croughs van het MPI De Dageraad die SARK verwelkomde. Tijdens een rondleiding leerde de SARK-delegatie de infrastructuur van de school beter kennen. Jaak Simons, voorzitter SARK: “ Tijdens een constructief gesprek bleek dat het MPI, onder bepaalde voorwaarden, bereid is de school open te stellen voor de gemeenschap van Kortessem. De infrastructuur kan op vrije momenten ook worden gehuurd door verenigingen. Belangrijk hierbij is de complete uitrusting van de lokalen met zeer eigentijdse multimediatoestanden, erg geschikt zijn voor vormingsmomenten. Ook refter, keuken en sportzaal zijn beschikbaar. Er is een ruime parking. In het aangrenzend Buso werden o.l.v. adjunct-directeur Kelly Vlayen de verschillende ateliers bezocht: interieurbouw, hoekklassen, bakkerij, grootkeuken en lokalen voor opleiding logistiek assistent. Ook deze infrastructuur komt na de definitieve oplevering van de nieuwbouw beschikbaar voor verenigingen. Directeur Linda Croughs en beheerder Katrien Fias lichtten verder de werking van de school toe en leidden ons rond in de vele lokalen, speelplaatsen, het internaat en accommodaties van het MPI. Via een bijzondere aanpak en met grote inspanningen wordt er alles aan gedaan om de kinderen graag naar school te laten komen.” Na een gezamenlijk etentje in het dorpsrestaurant bood Buso-directeur Carina Driessens, ter afronding van het erg interessant en zeer gewaardeerd bezoek, een koffie met gebak aan.