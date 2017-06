Veel interesse voor Geef- en deelwand (Het ‘Mangele’ (ruilen) KVLV

Kortessem - KVLV Kortessem en het Mjatsenove buurtcomité startten op woensdag 31 mei om 14 uur op het Kerkplein van Kortessem, tijdens de wekelijkse markt met ‘Mangele Kortessem’ een ‘Geef- en Deelwand’. Het project kadert in het KVLV-project ‘Share’. ‘Mangele’ is het Kortessems dialect voor wisselen, ruilen. De belangstelling was erg groot.

Tijdens de start van het project werd ook de digitale versie van dit initiatief voorgesteld.Rita Bijnens KVLV Kortessem: “Via de geef- en deelwand kan je materiële en niet-materiële dingen geven, delen of ruilen zoals: spullen die je zelf niet meer gebruikt, zaken waar je teveel van hebt of talenten die je wil inzetten voor anderen. Op de markt stond een deeltafel om één mooi en bruikbaar voorwerp cadeau te geven of te ruilen met een ander. Op de deelwand kon je een foto of briefje plaatsen met info over de voorwerpen of diensten die je wil delen of ruilen. Heel wat bezoekers gingen op het initiatief in. We gaan nu proberen gevers en vragers met elkaar in contact te brengen, zodat praktische afspraken gemaakt kunnen worden.” Op het start-event kon je ook een ‘tegoed bon’ winnen voor enkele vervelende karweitjes zoals het wassen van je auto, het oppoetsen van je fiets,