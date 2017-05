Skatepark voor Kortessem te duur

Kortessem - Raadslid David Knapen Open VLD vroeg dat het college opnieuw een skatepark zou aanleggen op het vroegere terrein ter hoogte van het Sportcentrum. De meerderheid van CD&V en N-VA zien dit echter niet zitten.

Schepen van sport Christy Goddet N-VA wees o.m. naar de staat van het terrein en de hoge kostprijs voor dergelijke aanleg: “De sportdienst heeft de mogelijkheden voor een skatepark reeds eerder onderzocht. de huidige ondergrond van het voormalig skateterrein is niet echt deugdelijk. De ondergrond laat niet toe om er goed op te kunnen laten skaten. Daarenboven spreken we al snel van een erg grote investering voor de aanleg van een eenvoudig klein nieuw skatepark. Zo kostte het skateparkje in As met 4 toestellen bijvoorbeeld circa 55.000 euro.”