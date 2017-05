Honderdjarige Maria Coemans overleden

Kortessem - Het afgelopen weekend overleed Maria Coemans op honderdjarige leeftijd in het rusthuis Fliedermael in Kortessem-Vliermaal.

Enkele maanden geleden vierde Maria met familie en medebewoners nog uitbundig en in goede gezondheid haar 100 ste verjaardag. Niets deed toen vermoeden dat Maria enkele maanden later zou sterven. Maria werd geboren op 21 maart in Vliermaal. In de volksmond is zij gekend als ‘Maria van de Smeed’. Jarenlang had ze samen met haar man een café ‘Bij de Smeed’ in Vliermaal. Maria heeft in haar leven veel gereisd. Godsvruchtig zoals altijd was, ging ze 32 keer op bedevaart naar Lourdes. De afscheidsplechtigheid zal doorgaan in intieme familiekring.