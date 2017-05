Philtjens vraagt matregelen tegen wateroverlast in Alensteeg

Kortessem - Hugo Philtjens Open VLD vroeg op de gemeenteraad dat de gemeente dringend maatregelen zou nemen om de wateroverlast in de Alensteeg, ter hoogte van het Opeinde, in te dijken.

Hugo Philtjens: “De aanleg van de onwettelijke verkeersdrempel een paar jaar geleden in de Lievehereboomstraat is mede oorzaak van de wateroverlast voor de buurt in het Opeinde. Door de aanleg van deze drempel op 40 meter afstand van het reeds jaren eerder aangelegde verkeersplateau kan het stromende water uit de velden niet meer voldoende opgevangen worden in de grachten langs de Lievehereboomstraat. We vragen dan ook dat ter hoogte van de aansluiting van de Lievehereboomstraat met de Alensteeg onmiddellijk de nodige werken worden uitgevoerd zodat het oppervlaktewater uit de velden wordt gekanaliseerd naar de bestaande grachten.” Volgens de meerderheid CD&V en N-VA worden hier de problemen door Philtjens overdreven ingeschat. Volgens gemeenteraadsvoorzitter Camille Cuyx CD&V hoort deze materie tot de bevoegdheid van het schepencollege en werd het punt niet ter stemming aan de raad voorgelegd.