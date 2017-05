36 Limburgse Parkrangers garanderen de kwaliteit van het Limburgse landschap

Kortessem - Het afgelopen jaar hebben de 36 Limburgse Parkrangers heel wat werk verzet. Zes ploegen van telkens 5 doelgroeparbeiders en 1 ploegbaas (= 36 groenjobs) uit de sociale economie staan dag na dag in voor het onderhoud van het Limburgse landschap. Ze worden ingezet in alle 44 gemeenten van Limburg, voornamelijk in de 11 Grote Landschappelijke Eenheden zoals o.a. de Hoge Kempen, Haspengouw, Kempen-Broek, Bosland en De Wijers.

Typische werkzaamheden van de Parkrangers zijn het nazicht en onderhoud van wandel- en ruiterpaden en bijhorende signalisatie, het verhogen van de landschapskwaliteit in parken, onderhoud van zitbanken, infoborden en plankenpaden, verwijderen van zichtbelemmerende begroeiing, opruimen van sluikstorten en zwerfvuil, opruimen van overtollige afsluitingen, het aanplanten van (fruit)bomen en struiken, herstel en aanplant van houtkanten, verzorgen van monumentale bomen, holle wegen, aanleggen of herstellen van poelen. Het doel van deze werken is steeds het verhogen van de landschapskwaliteit en -beleving in de directe omgeving van de toeristische routestructuren.

Zo werden in 2016 werden onder meer volgende werken uitgevoerd door de Parkrangers:

• 1.450 km bewegwijzerde wandelpaden onderhouden (maaien, snoeien, signalisatie, …)

• 20 km hagen onderhouden

• 404.600 liter zwerfvuil en sluikstort opgeruimd

• 465 solitaire bomen aangeplant

• 130 monumentale bomen en knotbomen onderhouden

• 70 hoogstamfruitbomen aangeplant en 100 hoogstamfruitbomen onderhouden

• 60 ha historische parken onderhouden

• 90 ha hooi – en graslanden hersteld

• 77 ha exoten bestreden in bossen en houtkanten

• 2,6 ha houtkanten en bosranden onderhouden

• 12 Gallo-Romeinse tumuli onderhouden