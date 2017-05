Kortessem pilootproject Erfgoed ‘Jong redt oud’

Kortessem - Kortessem werd zopas door de provincie geselecteerd als pilootproject Erfgoed ‘Jong redt oud’. Dit project heeft tot doel deze jongeren enthousiast te maken over het erfgoed in hun buurt en er actief mee om te gaan. Het pilootproject voor Kortessem is De Alverberg.

De stro- en hooischuur staat er sinds 1890 en is opgebouwd uit vakwerk. Na al die jaren is er sleet op gekomen en het is tijd dat het vakwerk gerestaureerd wordt. Een deel aan de achterkant van de schuur wordt nu gerenoveerd. Een vakman herstelt waar nodig het houtwerk, nadien gebeurt het vitsen en lemen door de Chiromeisjes van Kortessem en JNM Fruitstreek en Haspengouw. Jongeren adopteren binnen dit project een bepaalde erfgoedsite of een landschap met erfgoedwaarde in haar omgeving en draagt er zorg voor. Daarnaast leren ze om te gaan met dit erfgoed door dit helpen: te herstellen, te verbeteren, op te kuisen en te ontsluiten. Schepen van erfgoed Ria Steegmans CD&V: “Via het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed stappen we mee in het erfgoedproject dat door Mooss begeleid wordt. Alexander Massoels, erfgoedcoördinator van IOED Haspengouw West, heeft de contacten gelegd met groepen jongeren en zorgt voor de bundeling van de verschillende kosten die ten bedrage van € 2.500 door de provincie ondersteunt worden. In het najaar worden de pilootprojecten voorgesteld in een inspiratiebundel en vanaf dan kan iedere gemeente zelf een erfgoedproject ‘Jong redt Oud’organiseren.”