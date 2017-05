Vrijwilligerswerk Kortessem op zoek naar enthousiaste medewerkers

Kortessem - Vrijwilligerswerk Haspengouw, afdeling Kortessem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers ter ondersteuning van heel wat projecten. De gemeente, het OCMW en de Wroeter zijn de tussenpersoon om vraag en aanbod te matchen. Niet alleen de socio-culturele sector, maar ook de andere sectoren uit het verenigingsleven kunnen op de dienst beroep doen. De rekrutering van vrijwilligers richt zich tot alle inwoners en dit van jong tot oud. Het is een oproep naar mensen, die de handen uit de mouwen willen steken, hun talenten willen delen met anderen.

Buiten Spel-o-TheeVanuit het OCMW van Kortessem wordt er, in Vliermaalroot op 27 mei gestart met een ‘Buiten Spel-o- theek’. Momenteel wordt hiervoor buitenspeelgoed aangekocht en ingezameld. Het binnengebracht buitenspelgoed moet worden nagekeken en dient eventueel te worden hersteld. Tijdens de openingsuren is er ook nood aan personen, die klanten willen ontvangen en de uitleningen administratief registreert. De Buiten Spel-o-theek zal open zijn op woensdagnamiddag en op zaterdagvoormiddag.

Lokaal Opvang Initiatieven

Het Lokaal Opvangplatform van het OCMW voor vluchtelingen en asielzoekers heeft nood aan vrijwilligers, die de opvang mee begeleiden en ondersteunen. De taken van deze vrijwilligers bestaan uit: vluchtelingen en asielzoekers wegwijs maken binnen de maatschappij, het mee-organiseren van hun huishouden en hen praktisch begeleiden bij de dagelijkse taken. De prestatiedagen vinden plaats tijdens de weekdagen in onderling overleg met het OCMW. Ook het CAW Team Vluchtelingen Sint-Truiden is op zoek naar ondersteunend personeel. Hiervoor worden er eveneens vrijwilligers gezocht.

Streekproductenwinkel De Wroeter:

Op de Stroopsite in Borgloon baadt De Wroeter Herbroek-Kortessem een winkel uit waar streekproducten worden aangeboden De organisatie is op zoek naar personen die de winkel, in Borgloon, mee willen helpen uitbaten Dit houdt om in: bediening op terras, stroopwafeltjes bakken, … De prestatiedagen zijn in te vullen van woensdag tot en met zondag en worden vastgelegd na bespreking.

Buurtgezellen

Met het project ‘Buurtgezellen’ wil het OCMW van Kortessem buurtgerichte ondersteuning bieden aan ouderen. Via huisbezoeken wil het OCMW zicht krijgen op de woon- en leefsituatie van ouderen, hun zorgnoden detecteren en hen informeren over het aanbod. Aan de kandidaat-vrijwilligers wordt vorming aangeboden De prestatiedagen van deze vrijwilligers worden in onderling overleg afgesproken. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (Gros) is op zoek nar nieuwe leden om de werking vorm te geven.

Wie interesse heeft in één van deze vacatures of een vorming kan contact opneme