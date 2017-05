PXL breekt uit bij senioren in Kortessem

Kortessem - Op dinsdag 25 april en woensdag 26 april bracht de PXL in Kortessem, op 6 locaties, een bezoek aan de senioren. Tijdens een gezellig moment met gratis taart werd door PXL, onder het mom ‘Het Grijze Goud, ’bij de senioren een bevraging afgenomen.

Voorafgaand aan de bevraging lichtten de medewerkers van PXL het opzet en het doel van de bevraging toe: “Er wordt gepeild naar de bekommernissen van de senioren. PXL wil zo het grijze goud in Limburg een gezicht geven en achterhalen wat er bij hen leeft, waar men mee zit en waar de senioren al dan niet wakker van liggen. De resultaten van deze bevraging worden provinciaal gebundeld en teruggekoppeld naar de verantwoordelijken van de deelnemende gemeenten.” Gespreid over twee dagen bracht PXL een bezoek gebracht aan: de seniorenadviesraad van Kortessem, het dorpsrestaurant in de Dageraad, de gepensioneerden van Zammelen, het woonzorgcentrum Huize Fliiedermael, weekmarkt aan het Kerkplein en de gepensioneerden van Vliermaalroot. Opvallend was de gemoedelijke sfeer, waarmee deze bevraging verliep.Iedereen was dan ook tevreden over de aanpak en de organisatie van PXL.