Dolle pret op ’Buitenspeeldag’ van gemeentelijke Uit-dienst

Kortessem - Onlangs organiseerde de gemeentelijke Uit-dienst, op de speelplaats van de Klok-school Daaleinde Kortessem, van 14 tot 16 uur een buitenspeeldag voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Het werd een voltreffer.

Het programma-aanbod zat vol: sport, spel en plezier. De deelname was volledig gratis. De buitenspeeldag werd begeleid tal animatoren. Er was keuze uit een gevarieerd spelparcours. Circa 100 kinderen namen deel. Zij beleefden dolle pret. De buitenspeeldag is mede een initiatief van TV-zender Nickelodeon en de Vlaamse overheid.