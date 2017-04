Niet politiegebouw maar klooster Vliermaalroot wordt ‘Huis van Het Kind’

Kortessem - Hugo Philtjens en Marie Paule Vandormael Open VLD Open-VLD stelden, op de gemeenteraad, via een amendement, voor om het gewezen politiegebouw van de zone Borgloon niet te verkopen en met de gedeelde eigenaar, de Regie der Gebouwen, te gaan onderhandelen om zo als gemeente het gebouw in volle eigendom te verwerven. De meerderheid CD&V – NV-A verwierp het amendement van Open VLD en kiest voor oud klooster van Vliermalroot als zorgcampus.

Open VLD vindt het gebouw een unieke locatie om er het " Huis van het Kind " en andere kind-ondersteunende diensten in onder te brengen. Marie Paule Vandormael: “Zowel de buiten-spel-o-theek, die weldra in Vliermaalroot wordt geopend, als de spel-o-theek (binnenspeelgoed) die nu in de bibliotheek in Kortessem is gehuisvest is, kunnen best worden gecentraliseerd in het vroegere politiegebouw. Het voorzien van het consultatiebureau voor Kind en Preventie in het Kortessems ‘Huis van het Kind ‘ zou een bijkomende meerwaarde zijn. Zo hoeven jonge ouders, voor consultatie, niet langer meer naar Borgloon of Diepenbeek te gaan. Maar ook de Opvoedingswinkel zou in dat ‘Huis van het Kind’ terecht kunnen.”

Hugo Philtjens Open VLD: Het oude klooster kan best worden verkocht met als stedenbouwkundige voorwaarden: het straatbeeld van het klooster te behouden en het gebouw te voorzien voor seniorenhuisvesting. Het klooster en de oude meisjesschool van Vliermaalroot zijn totaal in verval is, zelfs met gevaar tot het instorten van de plafonds, het afbrokkelen van bakstenen en een dak dat volledig aan vernieuwing toe is. De school CKG Molenberg, stop 4-7, die er momenteel gehuisvest is, kan best ook naar het te verwerven politiegebouw verhuizen, zodat deze kinderen niet langer in een onveilig klaslokaal les dienen te volgen.”

Burgemeester Tom Thijsen: “Voor de uitbouw van gezinsondersteunende diensten werd het politiegebouw te Kortessem door het schepencollege onderzocht. De ligging van dit gebouw op de N76, vlak op het kruispunt met de N20, is niet geschikt als locatie voor: kinderopvang, gezinsondersteunende dienstverlening of als jeugdlokaal CD&V- N-VA werkt momenteel aan een renovatiedossier (150.000 euro) voor het oude schoolgebouw in Vliermaalroot. Eind 2016 hebben we het gebouw in Vliermaalroot gekozen als zorgcampus voor opvoedings-ondersteunende dienstverlening, hierin kan bijgevolg het Huis van het Kind geïntegreerd worden. Andere gezinsondersteunende diensten zijn complementair aan dit project, net zoals het schooltje "Stop 4-7" voor leerlingen met gedragsstoornissen, dat er nu reeds gehuisvest is. Bovendien willen we er de brug maken met de lokale Sint-Vincentiusvereniging, die er recentelijk werd gehuisvest. In de huidig vorm is het politiegebouw het best geschikt als officecenter of kantorencomplex. De opbrengst willen we als gemeente herinvesteren in projecten binnen onze deelgemeenten.”