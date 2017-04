Koekjesbak Leerlingen Dageraad bezorgt Bednet 1200 euro

Kortessem - De bakmarathon van de leerlingen van het observatiejaar van BuSO de Dageraad ten voordele van Bednet heeft 1200 euro opgeleverd. Met grote fierheid overhandigde de leerlingen en de directie zopas deze grote cheque aan de organisatoren van Bednet.

De leerlingen bakten artisanale lekkernijen zoals havermoutkoeken, speculaaskoeken, boterkoeken en cake. Via de Facebookpagina “De Dageraad bakt voor Bednet” werd een succesvolle promotiecampagne gevoerd. Directeur Carine Driessens: “Ieder jaar opnieuw werken de leerlingen zich in het zweet voor het goede doel. Na de lessen over de rechten van het kind waren de leerlingen het erover eens dat alle kinderen het recht hebben op onderwijs, ook zieke kinderen. Uit deze overtuiging is het idee ontstaan om Bednet een hart onder de riem te steken. Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen van thuis uit en samen met hun eigen klas toch de lessen kunnen volgen. De organisatie zorgt voor de aankoop van computermateriaal en dit blijft steeds kosteloos voor gezin en school. kan je een bestelling plaatsen. Vorige week werden de zelfgebakken koeken verkocht en vandaag konden we met fierheid de opbrengst integraal schenken aan de organisatie Bednet.”