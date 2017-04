Infoavond diefstalpreventie op 27 april in Vliermaalroot

Kortessem - Naar aanleiding van een reeks inbraken in de voorbije weken organiseert de politiezone Borgloon i.s.m. de gemeente op donderdag 27 april 2017 van 19 tot 22 uur, in het parochiaal centrum van Vliermaalroot, een infoavond rond diefstalpreventie. Spreker is Joost Deboosere een ervaren diefstalpreventie-adviseur van de politiezone.

Hij zal, die avond, in detail alle tips over inbraak- en buurtpreventie meegeven en de oprichting van ‘Whatsapp’ waarbij buurtbewoners elkaar informeren. De politie van zone Borgloon stelt vast dat inbrekers binnen de zone het de laatste tijd het vooral gemunt hebben op bestelwagens om er werkmateriaal uit te ontvreemden. Wijkagent Jan Martijn Vanderstraeten: “De daders boren een gat ter hoogte van de klink van het voertuig en forceren op die manier het slotmechanisme. De politie raadt de eigenaars van bestelwagens aan om hun voertuig zoveel mogelijk uit het zicht of binnen te plaatsen waar het kan. Inschrijven voor de infoavond rond diefstalpreventie: Annekatrien Gacoms beleid@pzloon.be 011 85 99 48.