VIDEO. Pastoor zegent op hoogtewerker gerestaureerd torenkruis in: "Weer een echte haan"

Kortessem - Geen discussie meer mogelijk in Guigoven. De haan op de kerktoren is een echte haan en geen kip. Pastoor Alain Bruyninx zegende woensdag het gerestaureerde torenkruis in, nadat het door een aannemer weer op zijn plaats was gezet. En de haan? Die zit niet langer op een eivormige bol.

Vorige maand was er in Guigoven heel wat deining ontstaan toen de aannemer het torenkruis naar beneden haalde en demonteerde. De haan bleek pal op een eivormige bol te staan, waardoor er een discussie begon of het dan niet een kip zou zijn. Maar alle twijfels over de circa 150 jaar oude constructie zijn weggenomen bij de nieuwe montage.