Cuyx: De vraag van Philtjens naar mijn ontslag is onterecht

Kortessem - Gemeenteraadsvoorzitter en gewezen schepen van milieu Camille Cuyx CD&V, pas terug van vakantie reageert op de klacht van Hugo Philtjens Open VLD over de storting van asbestmaterialen op het gemeentelijk containerpark en de vraag van Philtjens van het ontslag van gemeenteraadsvoorzitter Cuyx om zogezegd deontologische redenen.

Cuyx: “Ik wil ik de zaken even in de juiste context plaatsen. Als gevolg van de stormschade die ook in onze gemeente aanzienlijk was, besliste het schepencollege wegens uitzonderlijke omstandigheden, ruimte en gratis aanvoer van beschadigd materiaal toe te laten op het recyclagepark voor getroffen inwoners.. In die geest werd ook gehandeld door onze technische dienst die geconfronteerd werd met gebroken eternitplaten ten gevolge van de storm. Wegens hun hoeveelheid waren die door de eigenaar geladen op een grote aanhangwagen met tractor. Om dit materiaal niet een tweede keer te herladen, wegens onveilig, werd binnen de dagelijkse werking besloten dat deze landbouwer eenzelfde regeling toe te passen als voor andere landbouwers die hun landbouwplastiek met de tractor mogen leveren. Deze leveringen gebeuren tweemaal per jaar en altijd op een maandag als het recyclagepark gesloten is voor het publiek. Dit is dan ook hier gebeurd in samenspraak met de betrokken landbouwer. De burgemeester, ikzelf en het personeel van de technische dienst hebben in die moeilijke dagen onze inwoners zoveel mogelijk willen bijstaan Er is geen enkele overtreding begaan en ik betreur ik ten zeerste de foute interpretatie die gegeven is aan het hele gebeuren. Van mijn ontslag is dan ook geen sprake.”