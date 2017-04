Gouverneur onderschrijft klacht Philtjens over ongeoorloofde asbeststorting

Kortessem - Gouverneur Herman Reynders onderschrijft de klacht die Hugo Philtjens Open VLD bij de provincie had ingediend m.b.t het storten van asbesthoudend materiaal met een tractor op een sluitingsdag van het containerpark (18 juli 2016) en het vorderen van een personeelslid hiervoor door toenmalig schepen van milieu en huidig gemeenteraadslid Camille Cuyx CD&V. Op basis van deze vingerwijzing door de gouverneur aan het adres van de gewezen schepen vraagt Hugo Philtjens, om deontologische redenen, het onmiddellijk ontslag van gewezen schepen huidig gemeenteraadsvoorzitter Camille Cuyx. Volgens burgemeester Tom Thijsen CD&V verliep alles 100% veilig en is van ontslag geen sprake.

Hugo Philtjens Open VLD: “Gezien de heer Cuyx momenteel als voorzitter van de gemeenteraad een voorbeeldfunctie dient te vervullen, reken ik er op dat hij zelf de juiste conclusie trekt en ontslag neemt als gemeenteraadsvoorzitter. De toenmalige schepen heeft tegen alle wettelijke regels in, de volksgezondheid in gevaar gebracht en opdracht heeft gegeven aan een ambtenaar die vervolgens ‘ter goeder trouw’ heeft gehandeld. Uit het collegebesluit, dat pas 3 weken na de feiten werd genomen, blijkt dat het gaat over een grote hoeveelheid asbest en is het onduidelijk of er voor het gevorderde personeelslid wel voldoende veiligheidsmaatregelen werden getroffen”

In hun reactie aan de gouverneur antwoordde het schepencollege (CD&V en N-VA) dat de opdracht, die schepen Cuyx gaf, gebeurde op basis van ‘Uitzonderlijk omstandigheden’ verwijzend naar het stormweer dat 25 dagen eerder had plaats gevonden.

De gouverneur stelt echter dat het schepencollege, in haar schriftelijke reactie, niet op afdoende wijze aangetoond dat er hier sprake was van uitzonderlijke maatregelen en dat er onvoldoende concrete maatregelen werden genomen om de veiligheid van het opgevorderd personeelslid te garanderen. Volgens de gouverneur kan de schepen zijn bevoegdheid enkel op collectieve wijze uitoefenen (via een besluit van het schepencollege) en heeft een schepen niet het recht om persoonlijk bevelen te geven aan een personeelslid. De gouverneur wijst er ook op dat een tractor met aanhangwagen niet toegelaten is op het containerpark. “Het park is enkel toegankelijk is voor personenvoertuigen met aanhangwagen van een laadvermogen van maximum 500 kg en buiten de openingsuren van het park zijn personen vreemd aan de dienst niet toegelaten.”

Tijdens het weekend was Camille Cuyx, op vakantie in Frankrijk, niet bereikbaar voor commentaar. Burgemeester Tom Thijsen zegt dat alles gebeurde in het belang van de veiligheid. Dergelijke materialen lossen op het tijdstip dat iedereen op het containerpark