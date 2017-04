Infoavond politie moet diefstallen nog verder terugdringen

Kortessem - Naar aanleiding van een reeks inbraken in de voorbije weken wenst het gemeentebestuur samen met de politiezone Borgloon te informeren en te sensibiliseren: rond diefstalpreventie, de oprichting van ‘Whatsapp’ waarbij buurtbewoners elkaar informeren en andere te nemen begeleidende matregelen. Op donderdag 27 april 2017 van 19 tot 22 uur organiseert, de politiezone Borgloon in samenwerking met de gemeente, daarom in het parochiaal centrum van Vliermaalroot, een informatieavond. Spreker is Joost Deboosere een ervaren diefstalpreventie-adviseur van de politiezone.

Hij zal, die avond, in detail alle tips over inbraak- en buurtpreventie meegeven. Joost Deboosere: “Hoewel het aantal inbraken in de politiezone in de laatste jaren gedaald is, blijft de strijd tegen woninginbraken hoog op onze agenda staan. Met 190 woninginbraken in 2016 kunnen we wel spreken van een sterke daling ten opzichte van 2015 met 241 woninginbraken en 228 woninginbraken in 2014. Deze evolutie deed zich ook voor in Kortessem. Terwijl er zich 62 woninginbraken voordeden in Kortessem in 2014 en 68 in 2015 waren dat er in 2016 slechts 47. De laatste weken was er opnieuw een piek in het aantal diefstallen. Elke diefstal is er eentje teveel. De politiezone blijft de nodige inspanningen leveren. Als politiedienst investeren we in kwalitatieve vaststellingen van de woninginbraak, sporenopname en verder onderzoek en proberen we tegelijkertijd zoveel mogelijk de burger te informeren over wat een degelijke beveiliging van een woning inhoudt. De gemeentebesturen voorzien een premie voor inwoners die inbraak-werende maatregelen treffen voor hun ramen en deuren. De strijd tegen woninginbraken kunnen we natuurlijk niet alleen aan. We hebben de inbreng van de bewoners nodig Het loont de moeite om zelf de nodige inspanningen te treffen tegen woninginbraak. Je kan 3 soorten maatregelen nemen om de inbrekers op een afstand te houden: organisatorische maatregelen door een voorzichtig gedrag en goede gewoonten. Het is absoluut belangrijk om alert te zijn voor verdachte situaties en verdachte personen in jouw omgeving. Meer en meer gaan buren zich verenigen om samen een oogje in het zeil te houden in hun buurt, wijk of straat. Tegenwoordig is ‘whatsapp’ een goede tool om onderling te communiceren en elkaar op de hoogte te brengen van verdachte situaties. Vergeet natuurlijk zeker niet om steeds ook de politie te verwittigen via het noodnummer 101 zodat wij een controle kunnen uitvoeren. Bouwkundige maatregelen missen hun effect niet zoals: degelijk hang- en sluitwerk van alle zwakke gevelopeningen zoals ramen en deuren, elektronische maatregelen: alarminstallatie en camerabewaking, …. De samenhang tussen deze maatregelen is echter voor de hand liggend: een huis goed bouwkundig beveiligen heeft bijvoorbeeld weinig nut als je hardnekkig de sleutel van de achterdeur onder het voetmatje blijft “verstoppen”.

Inschrijven voor de infoavond rond diefstalpreventie: Annekatrien Gacoms beleid@pzloon.be 011 85 99 48.