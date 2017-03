Toerisme draagt verkoop van producten over aan de gemeente

Kortessem - De gemeenteraad keurde zopas de overdracht goed van de verkoop van toeristische producten van de vzw naar de gemeente. In het retributiereglement werden de verkoopsprijzen aan particulieren vastgelegd.

De stock van de vzw toerisme worden door de gemeente overgenomen voor het afgesproken bedrag van circa 2000 euro. Schepen van Toerisme Luc Dullaers N-VA: “De vzw toerisme heeft aangegeven niet langer de verkoop van de toeristische producten op zich te willen nemen. Deze taak wordt overgenomen door de gemeentelijke Uit-dienst.” De toeristische dienst verkocht in het verleden diverse toeristische producten o.a.: wandelkaarten, fietskaarten, autoroutes, boeken, gidsen, streekdranken, … De verkoopprijs voor toeristische producten, dranken inbegrepen, bedraagt de inkoopprijs plus 30% als tussenkomst in de indirecte kosten: administratieve verwerking, stockeren, …. Dit zijn dezelfde prijzen als diegenen, die de vzw Toerisme voorheen hanteerde. Marie Paule Vandormael Open VLD heeft twijfels over de plannen van de gemeente om op termijn de verkoop van deze toeristische producten niet alleen te laten gebeuren vanuit de Uit-dienst maar, in de toekomst ook vanuit het kasteel de Fauconval, het nieuw verenigingslokaal van de vzw Toerisme.