Geschorste woonbehoeftestudie nu toch goedgekeurd

Kortessem - De gemeenteraad nam acte van het schorsingsbesluit van de gouverneur over de beslissing van de gemeenteraad van december 2016 over de woonbehoeftestudie ‘Binnengebied Omstraat’. Gemeenteraadsvoorzitter Camille Cuyx CD&V legde nu een aangepast besluit voor aan de raad. De woonbehoeftestudie ‘Binnengebied Omstraat’ werd zo alsnog meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

De gouverneur had, na klacht van Open VLD-raadslid Hugo Philtjens, het gemeenteraadsbesluit geschorst omwille van het feit dat raadslid Luc Dullaers N-VA, als aangelande en betrokken partij, zich bij de bespreking van het punt en de stemming ervan niet had teruggetrokken. Luc Dullaers N-VA is eigenaar van twee percelen van het Binnengebied Omstraat. Aanvankelijk waren, deze percelen door het vroegere gemeentebestuur Open VLD – S.pa voorzien voor bejaardenhuisvesting maar de nieuwe meerderheid CD&V en N-VA wijzigde deze plannen door een nieuwe RUP in te dienen en de vroegere onteigeningsprocedure van deze privéterreinen op te heffen. Volgens Hugo Philtjens Open VLD werd de geschorste woonbehoeftestudie ondertussen ten onrechte reeds gebruikt door verschillende diensten wat volgens hem juridisch niet kan en werd, aldus Philtjens “het aangepast ontwerp voor bejaardenwoningen in het binnengebied niet ter advies voorgelegd aan de seniorenraad.”

Het voorstel tot opheffing van de gemeentelijke tussenkomst in wespenverdelging, zoals werd besproken op de gemeenteraad van 27 januari 2017, wordt nu toch definitief afgevoerd nadat de gemeente advies had gevraagd aan de brandweer. De gemeentelijke tussenkomst in de kosten voor het verdelgen van wespen blijft dus behouden. De aanvraag gebeurt op basis van het bewijs van betaling aan de brandweer, dat de aanvrager afgeeft aan het onthaal van het administratief centrum. De aanvragen voor gemeentelijke tussenkomst worden jaarlijks ter goedkeuring beoordeeld. Vorig jaar deden 10 gezinnen een aanvraag.