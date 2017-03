Kortessem - De kleuters van de Gemeentelijke Kleuterschool 't Belhameltje hebben enthousiast deelgenomen aan de actie Bednet, ter ondersteuning van de thuislerende zieke kinderen via een PC.

De kleuters en juffen van de Gemeentelijke Kleuterschool 't Belhameltje dragen alle zieke kinderen die thuis of in het ziekenhuis via Bednet in contact staan met hun klasje een warm hart toe. Ze steunden het initiatief "bednet" door vrijdag in pyjama naar school te komen.