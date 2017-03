Musical ‘Puur’ van Bu.S.O. De Dageraad zorgt voor staande ovatie

Kortessem - De leerlingen van opleidingsvorm 1 en 2 van het Bu.S.O. De Dageraad mochten op heel wat bijval rekenen bij de voorstelling van hun musical ‘Puur’. De circa 300 aanwezigen gaven de leerlingen na afloop dan ook minutenlang een staande ovatie.

In het totaal duurde de musical meer dan 2 uur, daarbij etaleerde de leerlingen hun dans- en muziektalent. De percussiegroep van de school bracht op sublieme, haast professionele wijze, een aantal spetterende nummers. Met het thema ‘Puur’ benadrukte de leerlingen en hun leerkrachten het gegeven dat anders zijn niet betekent dat men niet creatief kan zijn. Er werden, tijdens de musical, spandoeken getoond met de niet mis te verstane boodschap ‘Ik Ben Wie Ik Ben’. Opvallend was het groot inleefvermogen, van al de leerlingen bij het vertolken van hun musicalrol. Directeur Carine Driessens dankte in haar slotwoord de leerkrachten en de vele personen, die achter de schermen hadden gezorgd voor het goede verloop van de musical.