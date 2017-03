Aanvraag goedkeuring ‘Loopomloop’ Kortessem bij Sport Vlaanderen

Kortessem - De gemeente en de sportdienst hebben bij Sport Vlaanderen van de Vlaamse Gemeenschap een aanvraag tot goedkeuring ingediend van de ‘Loopomloop’, die ze hebben uitgestippeld voor de recreatieve sporter (loper).

Voornaamste doelstelling van dergelijke loopomloop is dat 80% van de route onverhard kan gelopen worden via een eenduidige bewegwijzering met een startzuil aan een startpunt. Schepen van sport Christy Goddet N-VA: “Na overleg met de Runners, Add Atletiek en Sport Vlaanderen werd een mooie uitdagende route uitgestippeld, die loopt over: de Finse piste, het Jongebos in Vliermaalroot, de Konijnenboomgaard op de grens met Wintershoven en over diverse verkavelingswegen. Wij zijn een grote voorstander van dit project en geloven enorm in de groei en de noodzaak van dergelijke infrastructuur waar de sporter vrij en ongebonden maar vooral veilig (weinig verkeer) recreatief kan sporten. Het College van burgemeester en schepenen heeft hierrond reeds een intentieverklaring en een samenwerkingsakkoord goedgekeurd Onze route ligt nu op tafel bij Sport Vlaanderen en we hopen dat ze goed gekeurd gaat worden. Dit akkoord houdt in dat Sport Vlaanderen de signalisatie gratis ter beschikking stelt en de gemeente zorgt voor het plaatsen en nummeren van deze signalisatie, het promoten en onderhouden van de omloop en het aanstellen van een peter/meter voor controle.”