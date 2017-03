Vlaamse Gemeenschap doet burgeronderzoek in Kortessem

Kortessem - Jaarlijks voert de Studiedienst van de Vlaamse Regering een onderzoek uit bij de bevolking in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Er werd hierbij eerst een selectie van gemeenten gemaakt. De gemeente Kortessem maakt dit jaar deel uit van onderzoek.

Met dit onderzoek wil de overheid weten met welke problemen de burger te maken krijgt, wat mensen verwachten van de toekomst en hoe de burger staat tegenover een aantal overheidsmaatregelen. Burgemeester Tom Thijsen CD&V: “Dit jaar zijn er onder meer vragen over mediagebruik, contacten met personen uit andere culturen, vrije tijd, deelname aan het verenigingsleven, vertrouwen in de overheid en zo meer. Aangezien niet iedereen kan worden bevraagd, werd vooraf een selectie gemaakt van 18-jarigen en ouderen tot 65. Deze personen zullen op voorhand een brief en een folder krijgen. De eerste brieven worden vanaf 15 maart 2017 verstuurd en het onderzoek loopt tot eind juni-begin juli 2017. De interviews gebeuren aan huis door interviewers van het onderzoeksbureau GfK uit Leuven. Ze zijn opgeleid om het onderzoek op een correcte manier te laten verlopen. Wanneer ze langskomen, hangt af van hun planning en de afspraken die ze kunnen maken.”