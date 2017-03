Kortessem - Minister Geens heeft via mail, vandaag dinsdag 7 maart, de gemeenten geïnformeerd over het hervormingsplan van de vredegerechten, meer bepaald de derde fase van zijn plan over de hertekening van de kantons op basis van betere geografische verdeling en werklast. Hieruit blijkt dat in de toekomst het Vredegerecht Borgloon wordt gevoegd bij Tongeren.

Minister Geens: “Deze oefening hield rekening met alle relevante factoren en werd recent afgerond. Het is binnen deze context dat ik u informeer dat het vredegerecht in bepaalde gemeenten of steden zal sluiten of dat inwoners van bepaalde gemeenten of steden zich in de toekomst naar elders zullen moeten wenden. Alle betrokken burgemeesters zullen hierover een brief ontvangen.

Burgemeester van Kortessem Tom Thijsen CD&V heeft dit voor het kanton Borgloon belangrijke consequenties. Tom Thijsen: “Vredegerecht Borgloon zal gevoegd worden bij Tongeren. Verder verschaft de mogelijkheid om zittingen ‘sous l’arbre’ te organiseren. Dit wil zeggen in de gemeenteraadszaal van één van de gemeentehuizen te Kortessem, Alken, Wellen of Borgloon. Kortessem is alvast bereid om zittingen te organiseren. We bekijken ook wat de mogelijkheden zijn om, centraal, in ons kanton te blijven. Een van de lokalen van het nieuwe politiegebouw kunnen wellicht ook dienst doen. Dit zal binnen het politiecollege nog worden