Concert koor Cantilé in kerk van Guigoven

Kortessem - Zaterdag 25 maart om 20 uur organiseert het zangkoor Cantilé een concert in de Sint-Quintinuskerk van Guigoven, o.l.v. dirigent Filip Blokken.

Het koor wordt aan de piano begeleid door virtuoos Willy Appermont. Violiste is Lorin Lara. Dirigent Filip Blokken begon zijn muziekstudie toen hij zes was in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord in Lanaken. Als gedreven pianobegeleider werkte hij samen met diverse religieuze en profane koren. In het koorwereldje is Filip momenteel actief als dirigent van het profaan koor "Enchantée" en "Cantilé". Hij studeerde o.m piano bij Stefan Meylaerts en orgel bij Denis Roosen. Hij vervolgde zijn opleiding aan het Lemmensinstituut, waar hij het masterjaar orgel studeerde bij Peter Pieters. Kaarten in v.v.k. 8 euro 0497/463568 chriske.devos@telenet.be. Kaarten aan de kassa 10 euro, kinderen tot 12 jaar gratis.