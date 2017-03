Parochiaal Centrum Vliermaalroot verder grondig gerenoveerd

Kortessem - De afgelopen weken en maanden zijn er heel wat bijkomende aanpassingswerken in het Parochiaal Centrum van Vliermaalroot.

De technische dienst heeft een volledige nieuwe toog ontworpen. Er kwam een volledige nieuwe tapinstallatie en twee handige nieuwe frigo’s. Ook hadden er heel wat bijkomende interieurwerken plaats. De overgordijnen werden vervangen en de binnenmuren kregen een mooi nieuw laagje verf. Eerder werd in een eerste fase kostprijs voor 51.000 euro werken uitgevoerd. De huidige onhygiënische toiletten en de versleten verwarmingsketel werden volledig verwijderd en er kwamen nieuwe installaties in aangepaste ruimtes. Naast heren- en damestoiletten kwam er ook een andersvaliden toilet en een specifiek apart toilet voor de sportclub, die naast het Parochiaal Centrum ligt. Ook de elektriciteitsvoorzieningen werden vernieuwd.