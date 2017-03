Kortessem-centrum pilootproject Vlaanderen voor verbetering mobiliteit

Kortessem - In 2017 trekt Kortessem resoluut de kaart van de mobiliteit, en dit met inspraak van zijn inwoners. Het centrum van Kortessem werd, eind februari, in het kader van het project LaMA Laboratoria Mobiele Alternatieven door de Vlaamse Gemeenschap uitgekozen als pilootproject. De projectzone die wordt onderzocht en bijgestuurd situeert zich, in het centrum op de N76, richting Diepenbeek-Genk, van aan het kruispunt tot net voorbij de klok school, met inbegrip van de toegangswegen Tapstraat en de Klokkenhofstraat. Om een eerste voeling te krijgen met de probleemzone komt een medewerker van het LaMA-project, Mobiel 21, vanaf dinsdag 14 maart naar Kortessem zelf voor individuele (1 op 1) gesprekken met de plaatselijke bewoners.

Om een eerste voeling te krijgen met de probleemzone komt een medewerker van het LaMA-project, Mobiel 21, vanaf dinsdag 14 maart naar Kortessem zelf voor individuele (1 op 1) gesprekken met de plaatselijke bewoners. Het onderhoud, per gesprek, duurt maximum 30 minuten en zal handelen over de ervaringen van de bewoners met de plaatselijke verkeersproblematiek. Deze gesprekken vinden plaats op de woon- of werkplek zelf. Dit kan zowel overdag als ’s avonds. De inwoners van de projectzone worden hierover deze week nog per brief ingelicht en uitgenodigd. Deze gesprekken dienen als voorbereiding op grote ruimere bijeenkomsten met personen, die op één of andere manier ook met de projectzone te maken hebben en dit als: werkplek, ontspanningszone, school, toevallige bezoeker, …. Coordinator van het project voor de gemeente is Eva Timmermans, dienst mobiliteit. Wie wil deelnemen aan zo een gesprek dient dit bevestigen per mail: eva.timmermans@kortessem.be.

Schepen van mobiliteit Miet Jorissen CD&V: “Kortessem-centrum is gelegen op de doorgang van twee belangrijke gewestwegen: Genk-Borgloon en Hasselt-Tongeren. Binnen deze as bevinden zich: drie grote scholen, diverse horecazaken, het cultureel centrum, het sportcentrum, de markt, de kerk, …. Ook de handelsbedrijvigheid zit er in de steigers. De verkeersdrukte neemt er alsmaar toe. Maatregelen dringen zich dan ook op, vandaar onze instap in het project. Bij de uitwerking van het LaMA-project wordt Kortessem bijgestaan door een groep van experten bestaande uit: Trage wegen vzw, Trein-Tram-Bus, Mobiel 21, Fietsersbond, Bond Beter Leefmilieu, Voetgangersbeweging, Taxistop en Autodelen.net. De gesprekken met de lokale bevolking dienen er voor dat de externe projectbegeleiders voeling krijgen met de plaatselijke mobiliteitsproblemen binnen de projectzone. Vervolgens zullen er creatie sessies(hoor-sessies) georganiseerd worden voor een breder publiek. Dit mobiliteitsproject blijft niet bij praten alleen. In de periode tot april worden verder alle geïnteresseerden uitgenodigd om deel te nemen aan creatieve (hoor)sessies. Aansluitend wordt in overleg met de actoren de vijf beste ideeën uitgewerkt tot een proef-opstelling. Deze proefopstelling wordt uitgetest in de Week van de Mobiliteit, van 16 tot 22 september. Op deze manier worden de resultaten direct in de praktijk getoetst. Hierna volgt een evaluatie met alle deelnemers en een eventuele bijsturing. Op termijn wordt er bovendien een mobiliteitsplan ontwikkeld voor gans Kortessem (studiekosten 25.000 euro). Hiervoor heeft de gemeenteraad, op haar laatste zitting, het licht op groen gezet“

Koen Van Overmeren LaMA: “Samen met 9 andere Vlaamse steden of gemeenten werd Kortessem geselecteerd uit 40 inzendingen. Op heel wat plaatsen, in Vlaanderen kampt men met complexe mobiliteitsproblemen die moeilijk alleen van bovenuit op te lossen zijn. LaMA speelt daarop in met co-creatie van de burgers zelf. Burgers en experten denken samen. Iedereen die er woont, werkt, of om een andere reden er vaak komt, zit rond de tafel om na te denken over lokale mobiliteit. In 2016 gaf het Netwerk Duurzame Mobiliteit de aftrap voor LaMA in drie pilootsteden. Het project werd daar erg enthousiast onthaald. Dit jaar nemen tien steden en gemeenten uit Vlaanderen deel aan de tweede fase. Op termijn zal de LaMA-methodiek, via internet, helemaal vrij kunnen gedownload worden, waardoor later ook andere steden en gemeenten, deze projectaanpak, op een vrij eenvoudige manier kunnen toepassen“.