Leerlingen Dageraad actief ingeschakeld in de fruitteelt

Kortessem - De leerlingen van OV1 van BuSO De Dageraad leren vanaf dit schooljaar werken op een werkplek buiten de school. Een lokale appelboer bood hun deze kans.

De leerlingen onderhouden er de plantages en selecteren de appels op kwaliteit. De leerlingen werken in teamverband. De ene keurt, de andere brengt de afgekeurde appels weg, De geselecteerde kisten appels worden gewogen en mooi gestapeld om bewaard te worden in de koeling. Het gaat hier voortdurend om werkplek-leren. Door dit gegeven ontstond er heel wat bedrijvigheid zodat de appels in goede staat werden verdeeld. Dit werk van onze leerlingen neemt 4 uur per week in beslag. Een groot gedeelte van de geselecteerde appels wordt ter beschikking gesteld van onze afdeling grootkeuken en bakkerij. Via ons dorpsrestaurant werden, de afgelopen dagen, heel wat appels gratis verdeeld. Ook de andere leerlingen van het MPI en De Dageraad mochten van de heerlijke appels proeven. De appelsoort noemt Breaburn en valt bij iedereen in de smaak. Directeur Carine Driessens: “De leerlingen zijn supertrots met hun gepresteerde arbeid. Dit verhaal is een startsein. Wij willen ons potentieel naar nuttig werk in de toekomst nog verder verruimen.”