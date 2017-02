Onderzoek in Kortessem door Vlaamse overheid

Kortessem - Eind maart 2017 ontvangen verschillende inwoners, binnen de gemeente Kortessem, een brief om deel te nemen aan een rondvraag van de Studiedienst van de Vlaamse Regering & het Agentschap Binnenlands Bestuur onder de noemer : ‘Wat vind jij van je gemeente?’.

Burgemeester Tom Thijsen CD&V: “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen. De waarde van de resultaten hangt immers af van het aantal personen dat de vragenlijst invult. De analyses gebeuren op gemeentelijk niveau. Alle gegevens worden vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Binnen Vlaanderen ontvangen 5.000 willekeurig gelote personen, die de vragenlijst volledig invullen, een geschenkbon van 6,00 euro. Voor de Vlaamse overheid en je gemeentebestuur is het belangrijk te weten hoe jij over je gemeente en je buurt denkt. Volgende vragen komen o.m. aan bod: Is het prettig wonen in je buurt? Is er genoeg groen in je buurt? Wat vind jij van je woning? Ben jij tevreden over de diensten van de gemeente? Maak jij gebruik van de voorzieningen in de gemeente? De onderzoeksresultaten worden verwacht in het voorjaar van 2018. Voor meer info kan je terecht op het nummer 1700 het gratis nummer van de Vlaamse overheid.”