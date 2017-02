Laatste tickets voor jubileumconcert van Ludwig Albert

Kortessem - De tweede editie van Kortessem Klassiek lijkt een voltreffer te worden. Er zijn momenteel nog slechts enkele tickets te kopen voor het uitzonderlijk concert van Kortessemse Marimba-kunstenaar Ludwig Albert uit Vliermaal. Kaarten 15 euro te verkrijgen aan de balie van de gemeentelijke Uit-dienst. Groepskaarten aan verminderd tarief.

Na zijn doctoraatsproef aan de Universiteit van Antwerpen, werd Ludwig Albert onderscheiden met de titel van ‘Doctor in de Kunsten’ in de discipline ‘Marimba’. Ludwig Albert behoort al 15 jaar als Marimba-ambassadeur tot de absolute wereldtop van de Marimba. Hij is docent aan: het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen en het Lemmensinstituut in Leuven. Ludwig Albert zorgde er mede voor dat België het Europees mekka werd van de marimba. Op 3 maart zal Ludwig Albert het concert "MARIMBA PARADE" geven in het cultureel centrum van Kortessem samen met zijn marimba ensemble uit het Lemmens instituut te Leuven. Dit ensemble bestaat uit studenten, die afkomstig zijn uit alle wereldhoeken. Voor meer info: www.ludwigalbert.com.