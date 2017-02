Kortessem - e gemeentelijke sportdienst en de Sportraad hebben volleybalclub KOVOK verkozen tot ‘Sportclub van 2016’. De club behaalde, het afgelopen jaar, maar liefst 3 kampioenstitels.

De eerste ploeg van Kovok promoveerde naar tweede provinciale. Verder behaalde, zowel de miniemen, als de kadetten een kampioenstitel in hun reeks. Een bijzondere nominatie was er voor voetbalploeg Kortessem VV. Zij promoveerde naar derde provinciale en de G-ploeg, behaalde de kampioenstitel in reeks niveau 4. Ook ADD Atletiek viel in de prijzen met het behalen van 26 medailles in de verschillende disciplines op de Belgische, Vlaamse en provinciale kampioenschappen en haar deelname aan de Olympische Spelen in Rio. De ploegen en clubs, die het afgelopen een titel haalden op provinciaal en gewestelijk vlak kregen van het gemeentebestuur een cadeaucheque van 50,00 euro in de vorm van geschenkbonnen: ‘Volleybalclub Kovok miniemen’, ‘Volleybalclub Kovok kadetten’, ‘Volleybalclub Kovok dames A’, ‘KVV eerste ploeg heren’ en ‘KVV G-ploeg niveau 4’.