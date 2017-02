Aankoop milieuvriendelijke bestelwagen op gas

Kortessem - De gemeente heeft een nieuwe bestelwagen op gas aangekocht: een Iveco Daily, kipper 3,5 M bij Iveco, kostprijs 48.428,435 euro inclusief opties en BTW.

De huidige Renault bestelwagen was reeds 21 jaar oud. Herstelling van dit voertuig was bijna onmogelijk. Camille Cuyx CD&V: Dit CNG-voertuig heeft veel voordelen zoals: minder uitstoot van CO2 ( tot 25%), stikstofoxiden ( 60 tot 80%) en fijn stof ( 95%), het geniet van een aanzienlijke korting op de belasting op de in-verkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting, de brandstof CNG ( compressed natural gas ) is goedkoper dan diesel, de bestelwagen is uitgerust met een stillere hybride motor met een rijbereik tot 800 kilometer.”