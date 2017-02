Insteekweg Mersenhoven maakt weg uitbreiding sportcentrum vrijTennisterreinen en voetbalveld krijgen nieuwe locatie

Kortessem - De gemeente heeft beslist om een insteekweg aan te leggen in de Mersenhovenstraat om zo de geplande uitbreiding van het sportcentrum aan de overkant van de Winterbeek mogelijk te maken, een vraag die al jaren leeft binnen sportminnend Kortessem. Dankzij deze uitbreiding van het sportcentrum kunnen o.m. de tennisvelden en het voetbalterrein op termijn worden geherlokaliseerd.

Twee jaar geleden werd door de gemeente, aan de Mersenhovenstraat, een grondruil gerealiseerd, waarbij een oude weg werd afgeschaft en verkocht aan een particulier, waar in ruil voor een belangrijk grondaandeel aan de overkant van de Winterbeek door de gemeente werd verworven. Volgens het schepencollege leverde dit daarenboven voor de gemeente een meeropbrengst op van ongeveer 30.000 euro. De gemeente gaat nu een wegtracé aanleggen; waardoor de achterliggende sport- en recreatiezone in de nabije toekomst kan worden ontwikkeld. De nieuwe insteekwegweg zorgt er voor dat de nieuwe recreatiezone vlot bereikbaar wordt. Voor de realisatie van de insteekweg, van ontwerp tot gunning en aanleg, heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Infrax. De gemeente Kortessem zal 75 % van de kosten van dit project dragen. Volgens oppositieraadslid, Hugo Philtjens Open VLD, kost de aanleg van dit wegtracé, de gemeente, uiteindelijk veel meer dan de meer-winst die de gemeente had verkregen door de grondruil met een particulier.