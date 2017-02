Kortessem is nog de enigste Limburgse gemeente die wespenverdelging betaalt

Kortessem - Het voorstel van de meerderheid om vanaf januari 2017 het bestaande toelagereglement voor het verdelgen van wespen op privé-terreinen af te schaffen werd, na een lang debat, op de gemeenteraad, uiteindelijk toch ingetrokken.

Dit reglement dateert van 2 september 1993. “Uit een bevraging, blijkt”, aldus Camille Cuyx CD&V dat er in de andere Limburgse gemeenten ook geen gemeentelijke tussenkomst bestaat voor tussenkomst in de kosten voor het verdelgen van wespen. Eerste schepen Luc Dullaers stelde dat je als gemeente niet voor alles kunt opdraaien. Dullaers: “Morgen vraagt er iemand een subsidiereglement voor het verdelgen van mollen in zijn tuin. Daar kan de gemeente allemaal voor opdraaien.” Camille Cuyx CD&V: “De brandweer gaat voor het verdelgen van wespen, binnenkort, een gewijzigde werkwijze toepassen.” Op vraag van de oppositie en na tussenkomst van N-VA-raadslid Peter Valkeneers, werd het huidig subsidiereglement op wespenverdelging dan toch niet afgeschaft. Vorig jaar diende nog 10 personen bij de gemeente een aanvraag tot tussenkomst in voor wespenverdelging.