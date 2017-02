Liberale vrouwen gaan van start met eigen socio-culturele werking

Kortessem - Open VLD-Kortessem startte zopas met een aparte socio-culturele werking voor en door liberale vrouwen.

Op maandag 20 februari om 20 uur organiseren zij, in het vergaderlokaal van ontmoetingscentrum ’t Vlierhof alvast een eerste activiteit: ‘Post-moderne etiquette’, een voordracht van Annelies De Pauw. Het gaat om: beleefdheidsregels, kledingetiquette, mobiele etiquette (gsm gebruik),internet-etiquette (gebruik), beleefdheidsregels in andere culturen, …. Deelnameprijs: 5 euro. Inschrijven voor 17 februari 2017. Kersvers voorzitster van de liberale vrouwen Rita Wolfs: "De bedoeling van deze groep is om in een liberale sfeer extra aandacht te besteden aan het socio-culturele aspect van onze samenleving. Samen met geïnteresseerde vrouwen plezante, leerzame, culturele, smakelijke activiteiten beleven. Met een gedreven bestuursploeg hebben we een mooi eerste jaarprogramma uitgewerkt." Voor meer info en/of inschrijvingen: Rita Wolfs; 0494/25 03 38 of ritawolfs@hotmail.com, Dorien Caproens; 0479/ 72 56 31 of dorien caproens@hotmail.com, Marie-Paule Vandormael; 0494/ 58 48 51 of vandormael.mp@telenet.be