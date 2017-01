Aantal asielzoekers in Kortessem fors gestegen tot 17

Kortessem - Daar waar op nationaal vlak het aantal asielaanvragen daalt, stijgt het aantal asielzoekers in Kortessem. Dit is het gevolg van de nieuwe strategie van de regering, die het plan heeft opgevat om grote opvangcentra geleidelijk aan af te bouwen en door te sturen naar kleinere lokale opvanginstellingen. Momenteel verblijven er reeds 17 asielzoekers in Kortessem. Zij worden opgevangen op 5 verschillende locaties o.m. in: de Boomgaardstraat, de Tongerse Steenweg en de Hasseltse Steenweg.

Het gaat allemaal om mannen. OCMW-voorzitter Steffi Philtjens N-VA: “Waar we tot voor kort slechts 2 bewoners hadden, is dat in een mum van tijd aangegroeid tot de huidige 17 bewoners, allemaal alleenstaande mannen. Dat is, voor Kortessem, meteen een volledige bezetting. Zij komen (momenteel) voornamelijk uit Irak, Syrië, Somalië en Eritrea. Om de opvang te vergemakkelijken werd bewust gekozen voor een niet gemengde opvang van mannen en vrouwen. Het OCMW van Kortessem doet haar uiterste best om vluchtelingen en asielzoekers in de mate van het mogelijke, een tweede thuis te geven. De voornaamste bezigheid is het leren van taal en cultuur van ons land. Daarvoor gaan ze naar speciale scholen, vooral in Hasselt. Er zijn er zelfs bij die werken. Een aantal is op zoek naar een woning, wat erg moeilijk verloopt. Bij aankomst krijgen de asielzoekers van ons OCMW een lakenpakket en een handdoekenpakket. Per week krijgen zij 60 euro leefgeld en om de 14 dagen kunnen zij terecht bij de St Vincentiusvereniging voor een aangepast voedselpakket. Indien zij willen sporten kunnen zij, via het OCMW, een gedeelte van hun inschrijvingsgeld terug krijgen. De meeste mannen komen uit een warm land daarom zorgen wij in deze winterperiode bijkomend voor: mutsen, sjaals, handschoenen en warme kleding. Ook bij Sint-Vincentius kunnen de asielzoekers nog verder terecht voor een aanvullend kledingpakket. houden. Hun woning of appartement dienen ze zelf te onderhouden. Twee maal per jaar krijgen zij bovendien ook nog eens 100 euro extra om kleding te kopen. Ook wordt aan hen een buskaart afgeleverd zodat zij van het openbaar vervoer kunnen gebruikmaken. Omdat Kortessem een landelijke gemeente is, krijgt iedere asielzoeker daarenboven een fiets ter beschikking. In onze plaatselijke bibliotheek kunnen de asielzoekers gratis gebruik maken van computer en internet. Zo kunnen zij het contact met hun thuisland verder onderhouden.”