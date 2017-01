Dorpsrestaurant Dageraad op dinsdag goed van start

Kortessem - Dinsdag startte BuSO De Dageraad met een dorpsrestaurant op dinsdag. Het succes was groot met: 90 eters en 30 afhalers. Iedereen was enthousiast en de bediening liep zeer vlot.

Het eten was zeer lekker. Aan iedereen werd een tas koffie en een koekje van de bakkerij aangeboden. Er werd een speciale parking voorzien voor de mensen die minder mobiel zijn. Directeur Carine Driessens: “ Nadat de gemeente in januari de gemeente de samenwerking met PWA had stopgezet besliste het bestuur van De Dageraad om dit mooie project verder te zetten omdat de sociale contacten tussen de inwoners van Kortessem ons heel nauw aan het hart liggen. De technieken die we via dit project aanbieden zijn voor de opleiding grootkeuken een grote meerwaarde in functie van het behalen van het getuigschrift voor onze leerlingen.” . Om de reservaties in goede banen te leiden dien je, voor deelname aan het dorpsrestaurant, minstens drie dagen vooraf in te schrijven.” Reserveren voor het dorpsrestaurant kan: telefonisch minimaal drie dagen vooraf en dit op vrijdagnamiddag en maandagnamiddag telefoon 011/43.43.61 bij Vanholst Cathy of per mail cathy.vanholst@busodedageraad.be. “