Natuurgebied Wintershovenbeemd wordt uitgebreid

Kortessem - Het natuurgebied ‘De Beemd’ in Wintershoven, met haar erg waardevolle biotopen, wordt uitgebreid. De gemeente besliste zopas om het aanpalend perceel aan te kopen, teneinde ook hier de oorspronkelijke natuurwaarden te herstellen. Binnen het bestaande gebied, gelegen binnen de oude trambedding, had de gemeente i.s.m. het Regionaal Landschap het afgelopen jaar reeds diverse beheersmaatregelen genomen. Deze maatregelen zullen nu ook worden uitgebreid naar het nieuw aanpalend perceel.

Gemeenteraadslid en gewezen schepen van milieu Camille Cuyx CD&V: “Wintershovenbeemd herbergt een schat aan flora en fauna. De gradiënt van de beek naar heuveltop zorgt voor een opeenvolging van bloemrijke vegetaties en vormt daardoor een gebied dat zeer interessant is voor bijen. De spleten en voegen in de silexmuren van de aangrenzende Sint-Pietersbandenkerk worden door de bijen gebruikt als nestlocatie. De aanwezigheid van muurbegroeiing bezorgt de bijen een gezellige habitas. Op de natte hooilanden, de ruigtes, de wilgenstruwelen en naast de poelen ontwikkelen zich tal van zeldzame bloemen en planten. …. De historische vochtige beemden van het domein zijn erg bloemrijk: dotterbloem, zeggen, koekoeksbloem, … Op termijn willen we op de zon-beschenen oevers de natuurlijk aanwezige bloemen en planten zoals riet, grote kattenstaart en grote wiederik meer kansen geven door de oevers gloeiend af te werken. Verderop in het oosten vinden we op de heringerichte kalkrijke oevers bloemrijke ruigtes met o.m.: moesdistel, gewone hennepnetel, dagkoekoeksbloem, grote kattenstaart, gewone engelwortel en kale jonker. Langsheen het fietspad richting Vliermaal tref je op het talud tal van vlierstruiken.” In het kader van het actieplan ‘Limburg Wild van Bijen’ werd Wintershovenbeemd, door de provincie onlangs nog erkend als een bijzondere bijen-biotoop, waar de wilde bijen zich op en top thuis voelen. De provincie heeft samen met het studiebureau Nature-ID voor het Kortessems natuurgebied een bijenplan uitgewerkt. De gemeente Kortessem heeft 4000 euro provinciale subsidie ontvangen om dit bijenplan vorm te geven.