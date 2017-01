Sterzingen voor de weeskinderen van El Carmen Chili

Kortessem - Zoals elk jaar ging de werkgroep van Manos Unidos, ook dit jaar weer van huis tot huis om via een Driekoningentocht geld in te zamelen voor de weeskinderen van El Carmen in Chili, het weeshuis van de overleden Vliermaalse lekenhelpster Edith Jans.

In het totaal werd er 535 euro ingezameld. Het bedrag wordt integraal overgemaakt aan het weeshuis. Een groep van volwassenen, kinderen en kleinkinderen ging op pad en deed belletje trek aan de huizen in Vliermaal. De deelnemers splitsten zich op in verschillende groepen. Ze werden op hun tocht erg enthousiast onthaald en de centjes voor het Chileens kindertehuis rolden dan ook binnen. Na de rondgang werden de deelnemers getrakteerd op warme choco en zelfgebakken wafels.