Sirenetest SEVESO alarm

Ham - Ham ligt in de buurt van enkele SEVESO- en nucleaire bedrijven. In geval van nood wordt de bevolking gealarmeerd via een speciaal alarmsysteem. Op donderdag 5 april worden de sirenes op het grondgebied van Ham opnieuw getest.

Tussen 11.45 en 13.15 uur zal je daarom een aantal keren een huiltoon horen gevolgd door de boodschap ‘Proefsignaal’.

Het SEVESO alarm wordt 4 keer per jaar getest. Dit elke eerste donderdag van een trimester. Bij een echt SEVESO incident zal de sirene blijven loeien (zonder boodschap). Bedoeling is dan dat je binnen gaat/blijft en de media volgt voor meer info. Een sirene is uiteraard maar één van de vele communicatiemiddelen die worden ingezet bij een crisissituatie. Meer info over wat te doen bij een SEVESO alarm vind je op www.seveso.be/nl.

Be-Alert

De sirenes worden in de loop van dit jaar afgebouwd. Ze zijn een verouderde technologie, die ontoereikend is en vaak voor verwarring zorgt. De komst van BE-Alert geeft de mogelijkheid om diverse boodschappen duidelijk te communiceren. Daarom zullen er de komende jaren nog meer inspanningen worden geleverd om BE-Alert verder te operationaliseren. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan zeker via www.be-alert.be en blijf op de hoogte als er zich iets voordoet in de gemeente.