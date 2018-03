Ham - Kwb Kwaadmechelen organiseert op 13 maart om 19.30 een infoavond over burn-out. Deze infoavond vindt plaats in gemeenschapshuis De Zille. Tijdens ‘Burn-out: van ziekte naar epidemie’ krijg je heel wat tips over hoe je moet omgaan met de ziekte, maar ook hoe je een burn-out kunt vermijden.

Je kunt er de laatste jaren niet omheen: steeds meer mensen voelen zich moe, steeds meer mensen zijn ‘opgebrand’. Nog nooit waren zo veel mensen in ziekteverlof door depressie of burn-out. Kwb Kwaadmechelen organiseert daarom een infoavond rond burn-out.

“Burn-out is meer dan een modeverschijnsel”, vertelt Jos Hermans van kwb Kwaadmechelen. “Het wordt een maatschappelijk probleem. Op onze infoavond legt een deskundige uit hoe je de symptomen kunt herkennen en wat je kunt doen om uit een burn-out te geraken, maar vooral: hoe je een burn-out kunt vermijden. Je krijgt een heleboel tips. Ook over hoe je als familielid of collega moet omgaan met iemand die een burn-out heeft. Iedereen is welkom, want of je nu pas aan het werk bent of bijna op pensioen bent: een burn-out kan iedereen treffen.”